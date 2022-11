Coupe du monde au Qatar : la KFA annule le rassemblement des supporters

Photo : YONHAP News

Dans le sillage du drame d’Halloween à Itaewon, la Fédération sud-coréenne de Football (KFA) a décidé d’annuler le rassemblement des supporters en plein air, sur la place de Gwanghwamun à Séoul, prévu pour la Coupe du monde 2022 qui débutera le 20 novembre prochain au Qatar.Les fans du ballon rond sud-coréens avaient la coutume de se rassembler dans les rues pour encourager leurs « guerriers de taekgeuk » tous les quatre ans depuis le Mondial 2002 que la Corée du Sud et le Japon organisaient conjointement.Mais la KFA a jugé déplacé d’organiser un grand événement festif seulement deux semaines après la fin du deuil national lié à la tragédie d’Itaewon. Ainsi, elle a pris la décision de l’annuler dans le respect des victimes et de leurs familles. Et elle a retiré aujourd’hui sa demande, qu’elle avait déposée le 18 octobre dernier à la municipalité de Séoul, pour obtenir l’autorisation d’utiliser ce lieu emblématique.