Météo : le temps le plus froid de cet automne

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au pays du Matin clair, la matinée a été la plus froide de l’automne, et l’air est resté frais pendant la journée. Il est venu du nord-ouest et nous annonce l’approche de l’hiver.Contrairement à hier où le ciel était couvert, aujourd’hui nous avons eu une journée ensoleillée et la qualité de l’air était propre dans tout le pays. Cependant, 5 à 20 mm de pluie sont tombées occasionnellement sur Ulleungdo et Dokdo, sur la côte est, et continueront jusque dans la nuit.Du côté des températures, un avis de vague de froid a été émis à Sokcho et Goseong, dans la province de Gangwon, et la température matinale à Daegwallyeong et Paju est tombée à moins de 4°C. A Séoul, la température est descendue à moins de 0 degré, soit environ 5 degrés en dessous de la température normale pour la saison.Pendant la journée, la température n'augmentera pas de manière significative et le temps frais continuera sa course.Pour ce week-end, les températures ne vont pas grimper, il faudra donc bien se couvrir ! Un temps plus froid qui se poursuivra jusqu'à dimanche matin.