JCS : détection de quelque 180 traces de mobilisation d'avions militaires nord-coréens

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, aujourd’hui entre 11h du matin et 15h, quelque 180 traces de mobilisation d'avions militaires nord-coréens. Ces derniers ont fait leur apparition sur terre, au nord de la « ligne d’action tactique », ainsi qu'en mer, tout comme en mer de l’Est et en mer Jaune.L’armée de l’air sud-coréenne a tout de suite réagi en dépêchant, pour sa part, quelque 80 avions de combat dont le chasseur F-35A. En parallèle, les forces mobilisées pour la manœuvre Séoul-Washington, « Vigilant Storm » ont continué leurs exercices.Le JCS a déclaré qu’en étroite collaboration avec les Etats-Unis, l’armée sud-coréenne suit de près le moindre mouvement en provenance du nord du 38e parallèle, afin de prendre des mesures nécessaires en cas de provocation militaire supplémentaire.La bravade militaire du régime de Kim Jong-un ne cesse pas, en effet, même après le coucher du soleil. Hier soir, il a tiré entre 21h35 et 21h49, trois missiles balistiques à courte portée, depuis les environs de Koksan, dans la province de Hwanghae du Nord, en direction de l’Est. Ces engins ont parcouru près de 490 km, à une altitude maximale d'environ 130 km et à une vitesse de Mach 6. Rappelons que Pyongyang avait déjà lancé dans la journée un missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasong-17.Ce n’est pas tout. A partir de 23h30, le royaume ermite a également procédé au lancement de quelque 80 obus d’artillerie depuis le district de Geumgang, dans la province de Gangwon, vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est séparant les deux Corées et le Japon. Une violation de plus de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Ces actes provocantes sont survenues après que le vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée du Nord, Park Jong-chon, a dénoncé la décision des alliés de prolonger « Vigilant Storm ».