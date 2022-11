Drame d’Halloween à Itaewon : le président Yoon présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté, pour la première fois, ses excuses à propos du drame d’Halloween à Itaewon qui a coûté la vie de 156 personnes.Yoon Suk-yeol a tenu ces propos, aujourd’hui, lors de son message de condoléances prononcé lors d’une cérémonie organisée au temple Joggye en l’honneur des victimes. Selon lui, en temps que chef de l’Etat qui doit être responsable de la sécurité de ses compatriotes, il ne peut qu’être navré et désolé. Il a profité de cette occasion pour affirmer que c’est au gouvernement de rétablir la situation et de prendre des mesures pour qu’une telle tragédie ne se reproduise plus dans le futur. Et il n’a pas oublié non plus de promettre de veiller sur les blessés ainsi qu’aux familles des victimes.Ce matin, le Premier ministre Han Duck-soo avait déjà fait savoir la mise en place d’un centre interministériel d’aide dit « one stop » afin de les soutenir en continu et rapidement. C’était lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, consacrée à la tragédie et au COVID-19. Et le chef du gouvernement s’était emparé de l’occasion afin de présenter une nouvelle fois ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, et pour exprimer sa gratitude envers les citoyens qui partagent leur tristesse et leur douleur.