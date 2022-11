JCS : Pyongyang lance quatre SRBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui quatre missiles balistiques à courte portée (SRBM) en direction de la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et la Chine.Selon l'état-major interarmées sud-coréen, quatre SRBM ont été détectés entre 11h32 et 11h59 ce matin. Ils ont été lancés depuis le comté de Tongrim dans la province du Pyongan du Nord, et ont parcouru 130 km, à une altitude de 20 km et une vitesse de Mach 5. Leur nature exacte sera connue après des analyses conjointes des renseignements sud-coréen et américain.Le royaume ermite aurait effectué cette nouvelle provocation pour protester contre l’exercice aérien conjoint sud-coréano-américain, « Vigilant Storm ». Ce dernier a débuté le 31 octobre et se termine aujourd’hui.Par ailleurs, l'armée sud-coréenne a déclaré surveiller de près les mouvements au nord du 38e parallèle tout en renforçant sa posture de défense.A noter que le site de lancement, Tongrim, situé dans la partie du nord du pays, près de la frontière chinoise, et la direction des SRBM sont très inhabituels. Pyongyang a pour habitude de procéder à ses tirs de missiles balistiques vers la mer de l’Est et depuis des régions plus au sud.Les engins en question sont soient des lance-roquettes multiple super large (KN-23) selon leur altitude ou une version nord-coréenne de l’Iskander russe (KN-25) d’après leur vitesse.Pour rappel, la Corée du Nord a tiré 33 missiles balistiques et trois de croisière cette année.