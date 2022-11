La Corée du Sud participe à la revue de la flotte internationale au Japon pour la 1re fois depuis 2015

Photo : YONHAP News

Un navire de la marine sud-coréenne a participé dimanche, pour la première fois en sept ans, à une revue de la flotte internationale organisée au Japon.Le Soyang, de 10 000 tonnes, a fait partie des bateaux militaires multinationaux prenant part à l'événement qui s'est tenu, hier, dans la baie de Sagami, dans la préfecture de Kanagawa. Au total, 14 pays, tels que les Etats-Unis, le Canada, l'Australie ou encore l'Inde ont été conviés à la cérémonie du 70e anniversaire de la force maritime d'autodéfense.A l’instar des marins venant des autres nations, ceux à bord du navire de soutien logistique sud-coréen ont salué le destroyer japonais Izumo transportant le Premier ministre nippon Fumio Kishida et le chef de l’état-major de la marine sud-coréenne, Lee Jong-ho.L’Izumo arborait le drapeau de la force maritime d'autodéfense considéré par de nombreux Asiatiques comme un symbole du passé impérialiste du Japon. Pour cette raison, Séoul avait boycotté les revues de la flotte internationale organisée par Tokyo depuis 2015. Le Japon a fait de même avec celles tenues par le pays du Matin clair depuis 2018.Le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué avoir opté pour la participation à cet événement controversé sur fond d’escalade des tensions dans la région notamment en raison de la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord.En effet, comme il s’agit d’un dossier sensible, cette décision a été prise juste avant la tenue de la cérémonie alors que l’armée sud-coréenne avait déjà été invitée en janvier.En plus des provocations nord-coréennes, le gouvernement aurait également pris en compte différents facteurs, tels que la poursuite des valeurs communes de la communauté internationale. Il a également rappelé que les deux pays voisins avaient participé, chacun, deux fois aux événements de ce type avant 2018.