Drame d’Itaewon : Yoon participe à une messe, le PPP et le Minjoo se renvoient la balle

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé hier à une messe à la cathédrale de Myeongdong à Séoul en mémoire des victimes de la bousculade survenue le 29 octobre dernier à Itaewon pendant la fête d’Halloween. Yoon Suk-yeol ne s’est pas spécialement prononcé sur ce sujet contrairement aux derniers jours où il avait indiqué se sentir désolé pour cette tragédie lorsqu’il assistait aux cérémonies protestante et bouddhiste.Cependant, le chef de l’Etat a profité de la réunion avec les conseillers présidentiels organisée le même jour, pour affirmer ses lourds regrets de ne pas pouvoir protéger les jeunes et qu’il était responsable d’empêcher qu’un tel drame se reproduise.Au lendemain de la fin du deuil national, le Minjoo a déclaré qu’il était temps de faire toute la lumière sur la vérité, demandant l’excuse du numéro un et le licenciement du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. La première force de l’opposition de centre-gauche a également exhorté le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, d’accepter de mener une enquête parlementaire.Le PPP, quant à lui, a défendu le gouvernement en prétendant qu’il fallait d’abord effectuer une investigation policière et que Yoon y déployait tous les efforts nécessaires. Il n’a pas manqué l’occasion d’accuser l’opposition de politiser la tragédie.Par ailleurs, l’Assemblée nationale convoquera aujourd’hui le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min, le chef de l'Agence nationale de la police Yoon Hee-keun ainsi que le maire de Séoul Oh Se-hoon pour les interroger sur le mouvement de foule d’Itaewon.