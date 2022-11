L’armée sud-coréenne entame l’exercice Taegeuk 2022

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne a lancé aujourd’hui un exercice annuel de simulation informatique afin de s'entraîner à répondre à la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord. L’entraînement, baptisé Taegeuk, se déroulera jusqu’à jeudi. Il n'implique cependant aucune manœuvre des forces militaires sur le terrain.Les commandements opérationnels des trois corps d’armée ainsi que l’état-major interarmées (JCS) ont formé une équipe de direction de batailles. De plus, d’autres unités concernées y participent également en constituant des groupes spéciaux pour l’occasion.Cet exercice annuel a été effectué entre 2019 et 2021 dans le cadre des entraînements des organes d’Etat Ulchi. Mais dès cette année, il se déroule à part, organisé seulement par l’armée.Le Vigilant Storm, la manœuvre aérienne Séoul-Washington, s’est pour sa part achevé samedi dernier.D’autre part, le Commandement des opérations spéciales en Corée de la force américaine (SOCKOR) a dévoilé, hier, via plusieurs photos sur son compte Twitter, qu’il avait récemment effectué différents exercices de tir avec une unité de commandos sud-coréens.