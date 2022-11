Onu : la réunion du Conseil de sécurité s’achève sans résultat

Photo : YONHAP News

La réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, qui s’est tenue vendredi dernier, s’est à nouveau terminée sans porter ses fruits. Lors de cette séance publique, tous les membres permanents sauf Moscou et Pékin ont fustigé la récente série de tirs de missiles de Pyongyang qui viole les résolutions onusiennes.L’ambassadrice américaine à l’Onu, Linda Thomas-Greenfield, a imputé la responsabilité à la Russie et à la Chine, en critiquant qu’elles ne devaient pas renoncer à leur rôle dans le Conseil du fait que la première achète des armes nord-coréennes pour sa guerre en Ukraine et que pour la seconde, le royaume ermite sert de zone tampon à l’égard des Etats-Unis.Son homologue sud-coréen Hwang Joon-kook a, de son côté, exhorté la communauté internationale à avertir fermement le régime de Kim Jong-un qu’aucun nouvel essai nucléaire ne serait acceptable.A ce propos, les deux alliés du royaume ermite ont accusé Washington de fournir à Pyongyang des raisons pour effectuer ses bravades, en déclarant que son lancement de missile visait à renforcer sa capacité de défense pour faire face à l’entraînement militaire conjoint Corée-USA.L’ambassadeur chinois Zhang Jun a indiqué, quant à lui, que le Conseil devrait jouer un rôle plus constructif dans le dossier de la péninsule coréenne plutôt que de miser uniquement sur la pression sur la Corée du Nord.Le rassemblement s’est achevé sans aborder les sanctions supplémentaires à l’encontre de Pyongyang. Les pays occidentaux ont publié séparément un communiqué reprochant ses démarches.