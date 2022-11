Mine de Bongwha : les mineurs piégés sortent tous sains et saufs

Photo : YONHAP News

Les deux mineurs piégés depuis le 26 octobre dernier dans l'effondrement d'une mine à Bonghwa dans le sud-est de la Corée du Sud sont sortis vivants vendredi soir. Ils ont survécu, pendant près de dix jours, dans un puit vertical à environ 190 mètres de profondeur dans cette mine de zinc.Le gouvernement a déclaré que les deux personnes, âgées de 62 et 56 ans, sont sorties à 23h03, après 221 heures d’opération de sauvetage. A leur libération, leur état de santé semblait stable et ils pouvaient marcher par leurs propres moyens. Ils ont tout de même été envoyés à l’hôpital.Environ 200 effectifs de la police, des pompiers de l’armée et 68 équipements avaient été mobilisés dès le début de l’effondrement. Ils avaient percé un trou afin d'atteindre la cavité où les deux hommes étaient piégés.Les autorités concernées ont lancé une enquête pour identifier la cause de cet accident et envisagent de vérifier l’état des autres mines souterraines.