Wianbu : l’Onu appelle Tokyo à punir les responsables de l’esclavage sexuel perpétré durant la Seconde guerre mondiale

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement dans le dossier des femmes de réconfort. L’Organisation des Nations unies (Onu) a émis, une nouvelle fois, une recommandation appelant le gouvernement japonais à présenter ses excuses officielles, à indemniser les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale pendant la Seconde guerre mondiale et à sanctionner les responsables de ce crime.Le Comité de l’Onu chargé de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a publié, vendredi, un rapport en ce sens en soulignant que Tokyo n’a fait aucun progrès à ce sujet.Dans le détail, le texte a notamment reproché à l’archipel de ne pas avoir entamé la procédure pénale contre les responsables de cette exaction et suffisamment indemnisé les victimes de ces atrocités, ni élaboré des mesures concrètes pour les aider.Enfin, le comité a regretté que le gouvernement nippon continue de refuser de s’acquitter de son devoir en la matière alors que les droits fondamentaux des « wianbu » sont toujours bafoués au regard du PIDCP.A cet égard, l’organe onusien a recommandé les trois points suivants : entamer une enquête qui sera menée par une institution indépendante et équitable sur ce dossier, rendre publiques toutes les preuves disponibles, punir les suspects responsables de ce crime s’ils sont traduits devant la justice ou qu’ils s’avèrent coupables.Enfin, le comité a clairement souligné le fait qu’il s’agit là du renouvellement des recommandations qu’il avait déjà émises en 2014. Ainsi, il aurait vraisemblablement publié à nouveau ce document en jugeant que Tokyo n’a pas déployé les efforts nécessaires pour résoudre ce contentieux historique.