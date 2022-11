Drame d'Itaewon : le dernier adieu aux victimes

Photo : YONHAP News

Samedi, c’était le dernier jour du deuil national en l’honneur des victimes du drame à Itaewon. Bougie à la main, les citoyens se sont rassemblés malgré le froid, près de la chapelle ardente installée à la place de Séoul, afin de commémorer ceux qui sont décédés lors du mouvement de foule pendant la fête d’Halloween.Certains ont écrit des messages sur des pancartes pour exprimer leur tristesse et le regret d’avoir perdu tant de jeunes vies. D’autres ont réclamé d’élucider cette tragédie et de punir les responsables.Jang, un habitant de Séoul, a affirmé au micro de la KBS que c’était un accident qui n’aurait pas dû avoir lieu, et il aurait pu être évité s’il y avait une intervention convenable. Kim, un autre manifestant, a déclaré être venu pour empêcher qu'un tel incident se reproduise.Devant la sortie 1 de la station d’Itaewon, près du lieu de la tragédie, se sont amassés des fleurs et des lettres de condoléances. Des élèves s’y sont mobilisés afin de prononcer un message pour les 12 adolescents qui ont perdu la vie ce soir-là. Une jeune fille a souligné que ce drame n’était pas de leur faute. Puis, ils ont tous défilé jusqu’à la station voisinante de Samgakji.A proximité de cette station où se croisent les lignes 4 et 6, des membres d’une association conservatrice ont aussi organisé une cérémonie de commémoration pour les défunts.Par ailleurs, 23 groupes civiques ont tenu une conférence de presse pour demander au gouvernement d’élaborer des mesures de prévention pour éviter un nouveau drame. Quant aux autres manifestations des syndicats ou des militants politiques prévues le week-end dernier, elles ont été annulées ou reportées.