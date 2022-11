COVID-19 : la campagne vaccinale ciblant le sous-variant BA.1 s’élargit

Photo : YONHAP News

La campagne de rappel avec les vaccins bivalents au sous-variant Omicron BA.1 s’est élargie aujourd’hui à toute la population âgée de plus de 18 ans. La réservation est ouverte depuis le 27 octobre. Ces sérums à ARN messager de Moderna et Pfizer étaient en premier lieu destinés aux personnes les plus fragiles, depuis le 11 octobre.En ce qui concerne le vaccin Pfizer contre les sous-variants BA.4 et BA.5, la vaccination débutera à partir de la semaine prochaine.Les citoyens peuvent prendre rendez-vous sur le site officiel de la KDCA, via le centre d’appel ou en visitant les centres de quartier près du lieu où ils résident.Ceux qui veulent être administrés sans patienter peuvent repérer les cabinets disposant de doses restantes sur les plateformes Naver et KakaoTalk ou s’inscrire sur une liste d’attente auprès des établissements médicaux.Côté bilan, 18 671 nouvelles infections ont été identifiées au pays du Matin clair, ces dernières 24 heures. C’est le chiffre le plus élevé pour un lundi depuis le 19 septembre dernier.Le nombre de patients en état grave a augmenté à 365, le niveau le plus élevé depuis 40 jours. Celui de décès reste au même niveau que la veille avec 18.