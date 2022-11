Une équipe sud-coréenne développe un robot capable de supprimer les calculs rénaux

Photo : KBS News

La technologie sud-coréenne est à l’honneur. Un robot, capable de supprimer les calculs rénaux, développé par un professeur de l’Institut avancé de la Science et de la Technologie de Corée (KAIST) a reçu le 26 octobre au Japon le prix de la technologie innovante décernée par la Fédération internationale des robotiques (IFR). Ainsi, sa commercialisation semble imminente.La machine, mise au point pour la première fois au monde, est susceptible d’identifier l’endroit où se trouvent les pierres situées dans les reins via un endoscope souple de 2,8 mm de diamètre, avant de les enlever après les avoir détruites avec un laser.Cette prouesse technique est plus précise et commode qu’un médecin maniant lui-même l’endoscope. Le robot permet également de réduire le danger de l’exposition au rayon radioactif. Une donnée importante qui a permis à ses développeurs d’obtenir l’autorisation de fabrication du ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments.Cette avancée médicale et technologique a été possible grâce à l’entreprise montée par un ancien professeur du KAIST, qui a mené des recherches sur la robotique depuis 27 ans avec huit disciples. Kwon Dong-soo souhaitait mettre en valeur les savoirs acquis pendant ses études afin d’inventer des objets vraiment utiles.Par ailleurs, les robots capables de cuisiner du poulet frit et de faire du café élaborés par des chercheurs du KAIST attirent également l’attention, étant donné que la commercialisation de ces technologies de l’intelligence artificielle a été réalisée avec succès.Le nombre de firmes montées par des étudiants et des professeurs de l’institut sud-coréen basé à Daejeon entre 2014 et l’année dernière s’élève à 185. 20 % d’entre elles ont été créées depuis deux ans grâce à un programme de soutien du KAIST promouvant cette initiative.Selon le directeur de Startup KAIST, Kim Young-tae, cette politique a pour but de fournir de nouveaux moteurs de croissance au pays. Ainsi, l'organisation est devenue un nouveau berceau pour la création de start-ups innovantes.