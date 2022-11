Korail : un accident de train à Yeongdeungpo fait plus de 30 blessés

Photo : YONHAP News

Hier soir, vers 20h50, un train parti de la gare de Yongsan à Séoul en direction d’Iksan dans la province de Jeolla du Nord a déraillé à l’approche de Yeongdeungpo. D’après le Korail, l’équivalent en France de la SNCF, une trentaine de personnes ont été légèrement blessées et 21 parmi elles ont été soignées à l’hôpital.En raison de cet accident, une partie de la circulation des wagons de cette ligne a été perturbée jusqu’à ce matin. Et les trains ne s’arrêtent ni à Yongsan, ni à Yeongdeungpo.Les travaux de restauration doivent être achevés vers 16h. En parallèle, les enquêtes se poursuivent pour connaître la cause exacte du déraillement.Avant d’aller à la gare, les voyageurs sont priés de vérifier sur le site officiel du Korail si le train qu’ils souhaitent prendre fonctionne normalement.