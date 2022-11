La Corée du Nord prétend avoir lancé des missiles de croisières vers Ulsan

Photo : YONHAP News

Pyongyang a déclaré avoir tiré la semaine dernière deux missiles de croisière en direction d’Ulsan, une grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule. Séoul a cependant démenti l’information.C’est ce matin que la KCNA a relayé que l’état-major du pays communiste avait mené une manœuvre militaire pendant quatre jours à partir du 2 novembre pour faire face à « Vigilant Storm », l’exercice conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.L’agence de presse nord-coréenne a dévoilé les programmes précis de chaque jour sans pour autant mentionner le missile balistique lancé mercredi au sud de la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées. En revanche, à propos des tirs sud-coréens effectués suite à cette provocation, il a affirmé avoir envoyé, par mesure de rétorsion, deux missiles de croisière stratégiques au-dessus des eaux internationales à 80 km d’Ulsan. Selon le média du pays communiste, ces projectiles ont été tirés depuis la province de Hamgyong du Nord et ont parcouru 590,5 km.En ce qui concerne le missile balistique intercontinental (ICBM), tiré le lendemain, la KCNA a déclaré que le régime de Kim Jong-un avait effectué ce test pour examiner la fonctionnalité du département des combats spéciaux qui visent à paralyser le système de commande d’un ennemi. Elle a rendu publique dans ce cadre une photo d’un « Hwasong-15 », alors que l’armée sud-coréenne a estimé que l’engin était un modèle plus récent, à savoir un « Hwasong-17 ».A ce propos, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a souligné que les informations rapportées par Pyongyang n’étaient pas toutes vraies. Il n’a notamment observé aucun indice concernant les projectiles prétendus lancés en direction d’Ulsan. Et à pointer du doigt le fait que son voisin n’ait pas évoqué le vol anormal de son ICBM.Par ailleurs, le JCS a récupéré hier, au sud de la NLL dans la mer de l’Est séparant les deux Corées et le Japon, un débris présumé d’un des très nombreux missiles tirés par le Nord le 2 novembre dernier. L’objet est actuellement en cours d’analyse.