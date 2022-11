Photo : YONHAP News

La période de deuil national en l’honneur des victimes du drame d’Halloween à Itaewon s’est terminée samedi. Il est l’heure de faire le triste bilan.Selon les derniers chiffres publiés dimanche matin à 9h, on compte au total 156 décès, dont 26 victimes de nationalité étrangère, et 197 blessés. Le processus de funérailles de 130 sud-Coréens et de trois étrangers s’est achevé.Quant au nombre de personnes qui sont allées se recueillir sur les lieux de commémoration installés dans la capitale, entre autres par la municipalité de Séoul, pendant six jours, il s’élève à quelque 117 000. La chapelle ardente dressée sur la place de Séoul a été retirée, mais celle à Noksapyeong, près du lieu du drame, sera maintenue jusqu’au 12 novembre.