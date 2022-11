Drame d'Itaewon : Yoon Suk-yeol plaide pour un changement radical de la Police

Photo : YONHAP News

Deux jours après la fin de la période de deuil national, le chef de l’Etat a présidé ce matin une réunion sur le système de gestion de la sécurité au Bureau présidentiel de Yongsan.Yoon Suk-yeol a affiché sa volonté d’éclaircir la tragédie qui s’est produite le 29 octobre à Itaewon et de punir les responsables avec rigueur. Il a notamment souligné la nécessité d’opérer un changement radical dans la Police, pointée du doigt pour son dysfonctionnement alors que les risques d’affluence ont été signalés par des appels téléphoniques, bien avant la bousculade mortelle.Yoon a indiqué être affligé par ce drame en tant que président du pays responsable de protéger la population, avant de présenter, une nouvelle fois, ses excuses auprès des familles des défunts et des citoyens.Lors de la réunion, le système de réponse aux accidents, les secours d’urgence et la gestion des mouvements de foule ont été à l’ordre du jour. Le président de la République a affirmé qu’il était nécessaire d’élaborer les dispositifs adaptés aux différentes situations. Les moyens d’entraver la réponse passive des agents concentrée sur le manuel et le retard des déclarations des faits aux hauts responsables ont également été discutés.Hier, le numéro un sud-coréen a participé à une messe à la cathédrale de Myeongdong à Séoul en mémoire des victimes. Il ne s’est pas spécialement prononcé sur ce sujet contrairement aux derniers jours où il avait indiqué se sentir désolé pour ce drame lorsqu’il assistait aux cérémonies protestante et bouddhiste. Cependant, Yoon a profité de la réunion avec les conseillers présidentiels organisée le même jour, pour affirmer ses lourds regrets de ne pas pouvoir protéger les jeunes et qu’il était responsable d’empêcher qu’une tragédie se reproduise.