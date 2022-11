Drame d’Itaewon : la maire et l’ancien chef du commissariat de Yongsan mis en accusation par la Police

Photo : YONHAP News

L’investigation policière sur le drame d’Itaewon avance. La police a inculpé six personnes pour homicide involontaire. Il s’agit, entre autres, de l’ancien chef du commissariat de Yongsan Lee Im-jae, la maire de l’arrondissement de Yongsan, Park Hee-young, et le patron du centre de secours du quartier Choi Seong-beom. Ryu Mi-jin, chargée du suivi de la situation à l'agence de police métropolitaine de Séoul, est également concernée.L’équipe de l’enquête spéciale estime que leur négligence dans la gestion de la sécurité et la signalisation des affaires d’urgence aux hauts responsables a entraîné cet incident catastrophique.Deux responsables du renseignement du commissariat de Yongsan ont été accusés d’abus du pouvoir et pour avoir détruit des preuves. Ils sont soupçonnés d’avoir effacé le rapport analysant le risque de l’accident rédigé avant la fête d’Halloween. La police s’interroge sur la possibilité que leurs supérieurs leur aient imposé cet ordre.Les autorités policières essayent également de savoir si l’arrondissement de Yongsan a géré correctement la demande de coopération des établissements responsables et si les mesures des pompiers ont été appropriées.Pour identifier la cause de la bousculade, le niveau de concentration des victimes sera vérifié et la scène sera aussi reconstituée cet après-midi par une simulation 3D.