Lee Ju-ho nommé officiellement à la tête du ministère de l’Education

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol a officiellement nommé Lee Ju-ho au poste de ministre de l’Education et de vice-Premier ministre. Il lui a décerné la lettre de nomination ce matin au Bureau présidentiel de Yongsan.Son audition de confirmation s’est déroulée le 28 octobre à l’Assemblée nationale, mais le rapport sur les résultats n’a pas été entériné à cause du désaccord des députés. Le président a donc rallongé le délai jusqu’au 4 novembre, mais les avis restant toujours divisés, il a imposé sa décision.Lee est la 14e haute personnalité de l’administration de Yoon à être nommée sans l’adoption du rapport parlementaire. Parmi eux, quatre n’ont pas passé l’entretien en raison du retard de la composition de la direction de l’Hémicycle.Avec cette nomination, les postes des 18 services gouvernementaux ont enfin été tous pourvus, à savoir six mois après l’arrivée au pouvoir du président.