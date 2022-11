Météo : l’hiver débute avec un temps assez doux

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est « ipdong », l’une des 24 divisions sous le calendrier lunaire qui annonce le début de l’hiver. Pourtant, le temps a de loin été froid comme le voudrait la saision.La matinée, légèrement fraîche, a laissé ensuite la place à un après-midi plus doux. Ce lundi encore, l’écart des températures pendant la journée a été conséquent. Quasiment tout le territoire a observé une hausse de dix degrés ou plus. Séoul est ainsi passé de 6 à 16°C, Daejeon de 3 à 17°C ou encore Daegu de 4 à 18°C. A l’échelle nationale, le thermomètre s’est situé entre 14 et 19°C.Du côté du ciel, il s’est quelque peu dégradé au fil des heures. Assez dégagé ce matin, sauf dans la région métropolitaine, le temps est devenu nuageux dans la moitié nord, où des averses par intermittence ont été recensées. Seuls le littoral sud et les régions du sud-ouest ont été épargnés, profitant ainsi d’un grand soleil et des températures agréables pour bien commencer la semaine.