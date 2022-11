La Corée du Nord affirme n'avoir jamais passé de contrat d'armement avec la Russie

Photo : YONHAP News

Pyongyang vient d'assurer n’avoir jamais livré d’armes à Moscou et de n’avoir aucune intention de le faire.Dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, le ministère nord-coréen de la Défense a reproché aux Etats-Unis d’avoir fait circuler cette rumeur sans fondement en tentant d’en faire une réalité.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, il s’agit d’une manœuvre hostile à éviter qui a pour but de nuire à l’image de la Corée du Nord sur la scène internationale.La dénégation de Pyongyang répond aux accusations faites le 2 novembre dernier par John Kirby. Le coordinateur des communications stratégiques au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a affirmé que le régime de Kim Jong-un envoyait de manière dissimulée un nombre important d’obus à son allié pour sa guerre en Ukraine.Pour rappel, les Etats-Unis ont déjà accusé la Corée du Nord de livrer des obus à l'armée russe et ces accusations ont été démenties en septembre par un officiel du ministère nord-coréen de la Défense.