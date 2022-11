La balance courante de nouveau dans le vert en septembre

Photo : YONHAP News

Après un mois de déficit, la balance courante de la Corée du Sud, solde des échanges internationaux de biens, services et revenus, est redevenue excédentaire en septembre.Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus a atteint 1,6 milliard de dollars, un recul cependant de 8,9 milliards sur un an. Quant au résultat cumulé de janvier à septembre, il a lui aussi été positif d’un peu plus de 24,1 milliards. Là aussi, c’est une baisse de 43,2 milliards en glissement annuel.Dans le détail, en septembre, les échanges commerciaux ont dégagé un excédent de 490 millions de dollars, soit une diminution de 9 milliards par rapport à un an plus tôt. Une régression qui s’explique par celle des exportations de 0,7 % sur un an, à 57 milliards. C’est la première fois depuis 23 mois que les expéditions ont connu une chute annuelle.En ce qui concerne les importations, elles ont grimpé de 18 % en glissement annuel pour s’élever à 56,5 milliards.Pour rappel, le solde des transactions courantes du pays du Matin clair avait été excédentaire jusqu’en mars pour le 23e mois consécutif. Mais en avril, la tendance s’est inversée, principalement à cause de la forte augmentation des importations. Et durant les trois mois suivants, la balance restait positive.