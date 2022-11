Pénurie de taxis de nuit : la situation s’améliore

Photo : YONHAP News

Chose rassurante, il devient désormais plus facile de trouver un taxi libre la nuit. C’est du moins ce qu’a annoncé le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. Ce dernier a précisé que la situation s’était améliorée après la mise en place, en octobre, d’une panoplie de mesures allant dans ce sens. Il s’agit d’alléger plusieurs réglementations.Un plus grand nombre de chauffeurs offrent désormais leurs services entre 22h et 3h du matin. Les tarifs supplémentaires pour eux sur cette tranche horaire ont été revalorisés et le système de circulation alternée, à savoir un jour de repos après deux jours de travail des conducteurs, a été levé.Le taux de disponibilité des taxis sur une plateforme a ainsi atteint 50 % la semaine dernière, contre seulement 25 % la première semaine d’octobre.Un responsable du ministère a admis que cette embellie pouvait s’expliquer par la baisse des demandes la semaine dernière, la période de deuil national après le drame d’Halloween à Itaewon. Selon lui, il est donc un peu trop tôt pour parler de l’impact positif des mesures gouvernementales. Il s’est pourtant montré confiant sur l’amélioration progressive de la situation de pénurie de taxis de nuit.