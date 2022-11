Samsung Electronics : la part de marché dans les DRAM atteint son plus bas niveau en huit ans

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où l’industrie de la mémoire à semi-conducteurs se détériore en raison du ralentissement de l’économie mondiale, la part de Samsung Electronics sur le marché international des puces mémoires DRAM a chuté à son plus bas niveau en huit ans au troisième trimestre 2022.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par Eugene Investment & Securities et le cabinet d'études de marché IDC, le marché mondial des DRAM est estimé au troisième trimestre à 17,97 milliards de dollars, en baisse de 29,3 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes de DRAM de Samsung Electronics, le leader mondial du secteur, ont pour leur part reculé de 33,7 % à un peu plus de 7 milliards de dollars pendant la même période.Par conséquent, la part de marché du géant sud-coréen a, elle aussi, diminué de 2,7 points, passant de 43,7 % au T2 à 41 % au T3. Il s'agit de son plus bas niveau en huit ans depuis le troisième trimestre de 2014.De leur côté, la part de marché de SK hynix a légèrement augmenté, passant de 27,6 à 29,5 % durant la même période tandis que celle de l’américain Micron Technology est passée de 23,4 à 24,2 %. La firme sud-coréenne a ainsi vu son chiffre d’affaires sur ce segment passer de 7 milliards de dollars à un peu plus de 5,2 milliards. Concernant Micron, le troisième acteur du marché, ses recettes sont passées de quasiment 6 milliards de dollars à 4,3 milliards.A noter que Samsung Electronics a décidé de ne pas envisager de réductions de production artificielle malgré la dégradation du marché. En revanche, ses deux rivaux, à savoir SK hynix et Micron, ont annoncé des abaissements d'investissements ou de production.Le marché des semi-conducteurs devrait poursuivre son ralentissement sur fond de récession mondiale et de baisse de la demande en puces mémoire. Dans ce contexte, le prix de transaction fixe des DRAM a chuté de 22 % en octobre dernier.De son côté, le cabinet taïwanais TrendForce estime qu’il y aurait peu de chances de voir la demande d'électronique grand public rebondir à court terme, en raison des perspectives économiques incertaines. Résultat, le marché des DRAM souffre aujourd'hui d'un surplus de l'offre.