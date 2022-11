Affrontement entre l'ancien et l'actuel gouvernements sur la garde des chiens offerts par Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le gouvernement en poste et son prédécesseur s’affrontent cette fois sur la garde de deux chiens de race Pungsan, offerts par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Moon Jae-in après leur sommet à Pyongyang en septembre 2018.Selon la loi concernée, tous les cadeaux officiels reçus par un chef de l’Etat durant son mandat doivent être conservés aux Archives présidentielles et transférés donc à l’administration de son successeur. Cela dit, en vertu d’un accord verbal, en mars, entre Yoon Suk-yeol et Moon, ce dernier a emmené les chiens dans sa résidence privée.Or, l’ex-président de la République a récemment annoncé l’intention de les restituer à l’administration en exercice. Selon son entourage, à la fin du quinquennat de Moon, les Archives présidentielles se sont engagées à préparer une disposition explicite sur un soutien financier à leur élevage. Néanmoins, la révision en ce sens du décret concerné n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour du conseil des ministres en raison d’une opposition inexpliquée du Bureau présidentiel de Yongsan. Celui-ci a aussitôt démenti cette affirmation, précisant que les concertations interministérielles sont en cours en vue d’amender le texte.Passe d’armes aussi entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo. Un élu de la formation présidentielle a pointé du doigt l’ancien chef de l'Etat, qui selon lui, cherche à bénéficier des fonds publics même pour couvrir les frais de garde des animaux de compagnie. Il a dénoncé une idée mesquine et lamentable. Un de ses confrères de la principale force de l’opposition, lui, a répliqué que c’était plutôt l’administration de Yoon et le PPP qui se forgent une telle idée.