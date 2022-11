Tirs de missiles nord-coréens : Pyongyang exprime son regret face à la condamnation du secrétaire général de l'Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a exprimé son profond regret suite à la déclaration du secrétaire général de l'Onu qui avait condamné ses récents tirs de missiles balistiques.Dans un article publié par KCNA, l’agence de presse du pays communiste, le ministère des Affaires étrangères a fustigé Antonio Guterres, qui a « osé remettre en question les mesures d'autodéfense légitimes de Pyongyang en réponse à la provocation militaire de Washington. »Le royaume ermite a ainsi souligné qu’il s’agissait d’une réponse raisonnable à l'exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Selon lui, il ne faut donc pas qualifier son exercice d’autodéfense de « provocation », alors que la manœuvre militaire conjointement menée par Séoul et Washington durant laquelle des porte-avions et des bombardiers stratégiques ont été ouvertement déployés, était qualifiée de « défensive ».Dans la foulée, le Nord a attribué l’escalade des tensions dans la péninsule coréenne à l’attitude injuste et biaisée du secrétaire général des Nations unies.A noter que ce dernier a condamné fermement, dans son communiqué publié le 4 novembre dernier, le lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) par Pyongyang et plusieurs tirs de missiles effectués en deux jours, tout en appelant le régime de Kim Jong-un à stopper immédiatement ses bravades.