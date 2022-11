Aéroport international d'Incheon : le seuil des 90 000 passagers quotidiens franchi

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le transport aérien reprend progressivement des couleurs à l’approche de la fin de la pandémie de COVID-19, le nombre quotidien de passagers a dépassé les 90 000 à l'aéroport international d'Incheon. C’est une première en deux ans et huit mois.D’après l’Incheon International Airport Corporation (IIAC), le nombre s’est élevé plus précisément à 93 251, franchissant pour la première fois la barre des 90 000 depuis le 24 février 2020.C’est un décuplement comparé au 1er janvier dernier où le chiffre avait affiché une moyenne journalière de 9 096 voyageurs. Cette hausse s’explique par l'assouplissement des mesures de confinement au Japon et à Taïwan, qui représentaient 24,6 % du trafic aérien de passagers avant la crise sanitaire.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a de son côté opté pour le retour du système d'entrée sans visa aux touristes venant de 91 pays. En octobre dernier, le nombre de passagers à l'aéroport international d'Incheon a atteint 39,2 % du chiffre enregistré en octobre 2019. Ce taux s’élève à 48,5 % excepté les liaisons aériennes entre la Corée du Sud et la Chine.Le président de l’IIAC a salué cette progression qui est perçue comme un signe positif en faveur de la reprise des activités aériennes et de l'écosystème aéroportuaire.