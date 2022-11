Drame à Itaewon : les partis de tout bord épinglent les défaillances de l’exécutif

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, une séance de questions d’actualité au gouvernement s’est tenue hier. Elle a été consacrée à la bousculade meurtrière survenue le 29 octobre dernier lors de la fête d'Halloween à Itaewon.Les députés de la commission compétente ont interrogé plus particulièrement le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sous le feu des critiques après des propos irresponsables prononcés dès le lendemain de la tragédie. Lee Sang-min a de nouveau présenté ses excuses pour ces remarques polémiques. Il avait dit entre autres que la catastrophe n'aurait pas pu être évitée même en déployant davantage de policiers.A la question de savoir s’il a manifesté au président de la République son intention de quitter son poste pour endosser la responsabilité, Lee a répondu par la négative. Il s’est contenté de promettre qu’il ferait de son mieux à sa place actuelle, répétant que l’exécutif assume une responsabilité illimitée de la sécurité. Précédemment, il s’était engagé à annoncer sa démission ou non devant les élus.Les partis de tout bord ont par ailleurs dénoncé le laxisme de la police, mais avec une approche contrastée. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a visé notamment le désormais ex-chef du commissariat de Yongsan, l’arrondissement où est situé Itaewon. Promu à ce poste sous le gouvernement précédent, Lee Im-jae a été privé de ses fonctions après le drame.De son côté, le Minjoo, le principal parti de l’opposition, a soulevé les défaillances des agents des forces de l’ordre, qui se sont concentrés sur le contrôle des drogues pour plaire au pouvoir qui avait déclaré la guerre contre le trafic de stupéfiants, plutôt que sur celui de la circulation.