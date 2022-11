Corée du Nord : Washington s’en prend de nouveau à Pékin et Moscou

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de reprocher à la Chine et à la Russie d’avoir défendu la Corée du Nord, au lieu de condamner ses récentes provocations, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu, tenue vendredi dernier.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du département d’Etat américain a rappelé que si les membres permanents du Conseil avaient le devoir de protéger la Charte et le système des Nations unies, les deux alliés de Pyongyang continuaient à y renoncer, voire à empêcher la communauté internationale de faire payer à celui-ci un prix supplémentaire pour ses bravades répétées.Selon Ned Price, Pékin et Moscou n’ont pas la volonté de dissuader les actes du régime de Kim Jong-un, des actes objectivement dangereux et déstabilisant la situation ou bien ne peuvent pas le faire. Et laisser le royaume ermite ne pas en assumer la responsabilité n’aide en rien ses deux protecteurs.La voix de la diplomatie américaine est aussi revenue sur la prétention du Nord, selon laquelle lors de leurs derniers exercices aériens conjoints, son voisin du Sud et les Etats-Unis s’étaient entraînés pour l’attaquer, au cas où, avec des armes nucléaires tactiques.A ce propos, Price s’est dit préoccupé par la rhétorique de plus en plus périlleuse et irresponsable du régime communiste. Il n’a pas oublié pour autant de dire que les USA sont toujours disposés à engager une démarche diplomatique avec lui.