Drame d'Itaewon : de nouvelles perquisitions massives aux bureaux des responsables concernés

Les enquêtes s’accélèrent pour déterminer les circonstances et la cause de la bousculade meurtrière à Itaewon, qui a fait 156 morts.Ce mardi, l’équipe spéciale d’investigation de la Police a perquisitionné 55 lieux concernées par le tragique accident. Parmi eux, les bureaux des chefs de la Police nationale et de la préfecture de police de Séoul, ainsi que ceux de la maire de l’arrondissement de Yongsan dont fait partie le quartier, où la fête d’Halloween a tourné au cauchemar le 29 octobre dernier. Des casernes de pompiers municipaux et de Yongsan, le centre de prévention de désastres de Séoul et celui de gestion de la station de métro d’Itaewon ont eux aussi fait l’objet des descentes.Il s’agit des deuxièmes opérations du genre en six jours. Le 2 novembre aussi, huit endroits ont été fouillés.Dans les locaux de la mairie de Yongsan, les enquêteurs cherchent à saisir les documents relatifs au drame, dans 19 sites, en particulier aux bureaux de la maire et de son adjoint, ainsi qu’au centre de contrôle des caméras de surveillance.Hier, l’équipe avait déjà décidé d’interroger six responsables concernés par la catastrophe pour homicide involontaire dans le cadre du travail, et ce sous le statut de prévenus.Les enquêteurs se sont également rendu compte que le responsable du renseignement du commissariat de Yongsan avait détruit un rapport sur le possible risque d’accident, rédigé avant la fête. Ce même responsable serait allé jusqu’à inciter ses collègues à dire qu’un tel document n’avait jamais été préparé.L’équipe spéciale envisage en même temps de s'emparer des téléphones portables des principaux prévenus et témoins, des dossiers concernés par la fête ou encore des données sauvegardées sur les ordinateurs.