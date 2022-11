Le drame d’Itaewon domine le premier audit parlementaire sur les actions de la présidence de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le Parlement a effectué aujourd’hui son premier audit sur les actions du Bureau présidentiel depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol en mai. Le secrétariat du chef de l’Etat, son service de sécurité et le Conseil présidentiel de sécurité nationale sont concernés.Sans surprise, il a largement été question de la tragédie d’Itaewon. Dès le début de la séance, les députés membres de la commission compétente se sont affrontés sur la dénomination du drame. Le pouvoir semble préférer l’appeler simplement « un accident » et l’opposition « une catastrophe ». Ils se sont également livrés à un débat houleux sur la question de présentation des dossiers le concernant à l'Assemblée par le Bureau présidentiel de Yongsan.Le Minjoo s’en est ensuite pris à la Police pour son manque de réaction à l’immense mouvement de foule dans le quartier le 29 octobre. Dans la foulée, la première force de l’opposition a une nouvelle fois réclamé le départ du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min et celui du patron de l’Agence nationale de la police Yoon Hee-keun.Pour sa part, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a continué de veiller à ne pas élargir la responsabilité du gouvernement dans le désastre. La formation présidentielle s’est pourtant ralliée au Minjoo pour mettre en cause les défaillances des forces de l’ordre.Les deux camps ont aussi échangé de vifs arguments en dehors de l’Hémicycle. Le Minjoo a menacé de déposer une demande d’enquête parlementaire, de concert notamment avec le Parti de la justice, un petit mouvement de l’opposition. Et le PPP l’a fustigé pour chercher à dévoiler la liste des victimes de la tragique bousculade. Il a alors dénoncé un acte immoral qui consiste à utiliser la tristesse de leurs familles dans un but politique.