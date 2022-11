Météo : grand soleil aujourd'hui, la qualité de l’air dans l’Ouest va se dégrader en fin de journée

Photo : YONHAP News

Les jours passent, l’hiver a démarré mais les températures douces et agréables semblent jouer les prolongations en Corée du Sud. Ce mardi, le thermomètre a de nouveau affiché des valeurs bien élevées pour la saison. Seulement quelques régions se sont réveillées dans un froid digne d’une fin d’année. La grande majorité du pays culminait déjà aux alentours des 10°C.Dans l’après-midi, ce phénomène, dû en grande partie au réchauffement climatique, a perduré. Le mercure a ainsi frôlé les 20°C pour de nombreuses villes telles que Séoul (18°C), Gangneung (19°C), ou encore Daejeon (19°C), entre autres. Dans le sud, ce seuil a été atteint, voire dépassé, à Daegu (20°C), à Gwangju (20°C), à Busan (21°C) et sur l’île méridionale de Jeju (21°C).De plus, le temps plaisant a également joué un rôle dans le sentiment de douceur. Le soleil a brillé sur tout le territoire durant une grande partie de la journée.Cependant, le ciel devrait se couvrir dans l’Ouest, non pas de nuages, mais de particules fines. En effet, Météo-Corée a émis une alerte en ce sens pour cette zone. La concentration de poussières fines atteindra un niveau « mauvais » tard dans la soirée et devrait se confirmer demain.