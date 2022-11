Kyodo News : Washington envisagerait une dissuasion conjointe avec Séoul et Tokyo en cas de 7e essai nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden semble avoir décidé de démontrer une force de dissuasion conjointe avec les armées de ses deux principaux alliés d’Asie, la Corée du Sud et le Japon, si le régime de Kim Jong-un finit par tester sa nouvelle bombe atomique. Pour cela, les Etats-Unis pourront dépêcher leur porte-avions à propulsion nucléaire en mer de l’Est. C’est Kyodo News qui a publié aujourd’hui cette information.A en croire plusieurs sources citées par l’agence de presse nippone, en cas du septième essai atomique de Pyongyang, Washington devra présenter au Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution appelant à des sanctions supplémentaires à son encontre. Et le gouvernement américain et ceux de Séoul et de Tokyo s’apprêtent aussi à annoncer de concert leurs propres mesures punitives contre l’Etat communiste.Les services secrets sud-coréens et des experts de la question nord-coréenne avaient estimé que le régime de Kim Jong-un ferait exploser une nouvelle bombe atomique début novembre. Mais cette possibilité est désormais devenue mince, mais reste ouverte d’ici la fin de l’année.En ce qui concerne les nouvelles sanctions à imposer au royaume ermite, les mêmes sources nous ont appris qu’il s’agirait de limiter plus rigoureusement les exportations de pétrole brut et de ses produits vers le nord du 38e parallèle. L’inscription des hackers nord-coréens sur la liste des individus et des entités qui font l’objet de telles mesures est aussi à l'étude.