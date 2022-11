Séoul coopérera étroitement avec ses alliés en cas de nouvel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : KBS News

Si jamais la Corée du Nord procède à son 7e essai nucléaire, Séoul coopérera étroitement avec ses pays alliés pour y faire face fermement, tout en préparant bien sûr ses propres sanctions. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui un haut responsable de son ministère des Affaires étrangères.Concernant l’article de Kyodo News, selon lequel les Etats-Unis pourraient dépêcher leur porte-avions à propulsion nucléaire en mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, cet officiel a répondu qu’il est difficile d'affirmer cette information, mais a souligné que Séoul et Washington collaboreront en liaison étroite.Le diplomate n’a pas oublié non plus d’ajouter que la Corée du Sud menait des efforts pour que la communauté internationale condamne d’une seule voix les provocations du régime de Kim Jong-un et ce à l’occasion non seulement du Sommet de l’Asie orientale (EAS) mais aussi de celui du G20.