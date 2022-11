Baseball : les SSG Landers remporte la KBO League 2022

Photo : YONHAP News

Les SSG Landers ont remporté la KBO League 2022 hier soir et sont ainsi au sommet du baseball sud-coréen.Les Landers ont battu les Kiwoom Heroes en six manches dans un best-of-seven très indécis. Leur dernière victoire 4 à 3 à domicile, au Incheon SSG Landers Field, située dans la ville du même nom, à l'ouest de Séoul, a scellé leur sacre.Le frappeur sud-coréen Kim Sung-hyun (SSG Landers) a réussi un double « home run » dans la sixième manche.Il s'agit du premier titre de KBO League remporté par cette équipe sous le nom des SSG Landers, et du cinquième au total depuis l'époque des SK Wyverns, acquis en 2021 par le groupe Shinsegae.Cette année, les Landers sont devenus la première équipe de l'histoire de la ligue sud-coréenne à passer une saison régulière entière à la première place. Pour couronner le tout, ils ont décroché le graal ultime en remportant la finale.