COP27 : la Corée du Sud s’engage à aider activement les pays en développement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est engagée à coopérer activement à soutenir les pays en développement dans leur lutte contre le changement climatique.C’est ce qu’a déclaré, hier, Na Kyung-won, l’envoyée spéciale du président de la République, à Charm el-Cheikh en Egypte où se déroule la 27e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27).Dans son discours prononcé lors du sommet, Na a expliqué que le gouvernement sud-coréen a désigné la lutte contre le réchauffement climatique comme l’un de ses objectifs diplomatiques principaux.L’émissaire spéciale a également fait savoir que Séoul a décidé de poursuivre l’objectif fixé par la précédente administration qui consiste à réduire de 40 % l’émission de gaz à effet de serre bien qu’il s’agisse d’un défi très ambitieux pour l’économie sud-coréenne basée sur la manufacture.La représentante sud-coréenne a ajouté que Séoul mettra en œuvre une stratégie en ce sens récemment élaborée par la Commission pour la neutralité carbone 2050 et la croissance verte.Enfin, Na a souligné que la Corée du Sud soutiendra activement la transition écologique des pays émergents en augmentant l’aide publique au développement (APD) dans ce domaine à travers le partage des technologies concernées, le Fond vert pour le climat (GCF), l’Institut de la croissance verte mondiale (GGGI) et le Centre et réseau des technologies climatiques (CTCN).