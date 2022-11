Développement de missiles nord-coréens : Washington sanctionne plusieurs personnes et une entité

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de plusieurs individus et une entreprise impliqués dans le développement des missiles et des armes de destruction massive nord-coréens en contribuant à l’approvisionnement des matériels et au financement. C’est ce qu’a annoncé hier le département du Trésor américain.Son organisme, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a appliqué de nouvelles mesures restrictives à deux Chinois, responsables de la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo. Ils sont soupçonnés d’avoir transféré des produits tels que des composants électroniques au lieu du ministère nord-coréen de l'Industrie des fusées.Dans cette liste figure également l’entreprise Tornado Cash. Elle est accusée d’avoir fourni un service de mixage de monnaies virtuelles à Lazarus, groupe de hackers nord-coréens. Cette technique permet de rendre difficile le traçage des transactions et l’usage des cryptomonnaies. Washington estime que la société a blanchit 455 millions de dollars en cryptodevises piratés en mars dernier.Ce dispositif consiste à geler leurs avoirs sur le sol américain et à interdire toute transaction directe et indirecte avec les personnes et l’entité concernées.Selon le département du Trésor américain, ces mesures font partie des efforts des USA pour entraver le régime de Kim Jong-un de renforcer son arsenal illégal. Il a également ajouté que sa récente série de tirs de missiles balistiques va à l’encontre de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.