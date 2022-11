Nombre de travailleurs : une hausse de 677 000 en octobre

Photo : YONHAP News

Le nombre d’employés a augmenté de 677 000 le mois dernier par rapport à il y a un an. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre s’est élevé à 28,4 millions. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis 1999 pour un mois d’octobre.Le nombre de travailleurs est en accroissement pour le 20e mois de suite depuis mars 2021, mais le rythme de croissance ralentit depuis cinq mois.Par catégorie d’âge, les plus de 60 ans ont conduit à cette embellie. Ils représentent 67,9 % des personnes ayant nouvellement intégré le marché du travail. Les quinquagénaires, les trentenaires et les moins de 20 ans ont vu leur chiffre respectif progresser, tandis que les 40 à 49 ans, dont la population diminue, ont connu un recul de 11 000.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est accru de 1,3 point pour s’établir à 62,7 %. C’est le niveau le plus élevé depuis le début des statistiques en juillet 1982.L’industrie manufacturière a enregistré notamment une hausse importante de 201 000. L’hôtellerie et la restauration ainsi que la santé et le bien-être ont compté respectivement 153 000 et 121 000 nouveaux travailleurs.En ce qui concerne les chômeurs, leur nombre a régressé de 95 000 pour atteindre 692 000. Le taux de chômage est ainsi tombé de 0,4 point par rapport à il y a un an, à 2,4 %.