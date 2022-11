L’exécutif va établir des mesures de lutte contre les désastres d’ici la fin de l’année

Photo : YONHAP News

Le gouvernement compte élaborer, d’ici la fin de l’année, des mesures exhaustives pour éviter la reproduction des accidents tels que la bousculade mortelle d’Itaewon.Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min a déclaré ce matin lancer un groupe de travail gouvernemental chargé de la réforme du système de gestion de la sécurité, faisant suite à la réunion présidée par le chef de l’Etat Yoon Suk-yeol lundi dernier.Les dispositifs consisteront à améliorer la procédure de la réponse initiale, à axer le système de gestion des désastres sur la prévention et les fondements scientifiques et à renforcer la capacité de réponse aux catastrophes de nouveaux types et de grande ampleur. Les dispositifs et la technologie liés à la maîtrise des foules seront également révisés, en collaboration avec le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports et celui de la Culture, des Sports et du Tourisme.Selon Lee, les autorités publiques se livrent entièrement au rétablissement des dégâts du drame d’Itaewon en fournissant un soutien financier et psychologique aux familles des défunts ainsi qu’aux 18 victimes encore hospitalisées. Ils apporteront également toutes les aides nécessaires pour les quatre personnes étrangères décédées qui n’ont pas encore été rapatriées dans leur pays d’origine.Les quatre autels en hommage aux défunts sont toujours ouverts, dont un dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul et deux dans la province de Gyeonggi. Jusqu’à hier soir, près de 170 000 personnes ont visité un de ces lieux de commémoration.Par ailleurs, en ce qui concerne le COVID-19, le ministre a affirmé que les signes de la recrudescence étaient flagrants. L’épidémie prend de l’ampleur depuis quatre semaines et le nombre de patients en état critique et de décès sont en hausse. Pour faire face à la nouvelle vague, l’exécutif augmentera le taux de vaccination et les prescriptions du traitement contre le coronavirus aux individus à haut risque.