Drame d’Itaewon : les partis de l’opposition réclameront l’enquête parlementaire demain au plus tard

Photo : YONHAP News

Les partis de l’opposition remettront leur demande d'enquête parlementaire cet après-midi ou demain matin, au plus tard, pour élucider l’accident tragique d’Itaewon.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a annoncé qu’il déterminerait le moment de son dépôt après la discussion avec le parti de la Justice, celui du Revenu de base et d’autres parlementaires de gauche. Dans un premier temps, il a demandé la coopération du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, mais celui-ci l’a refusé.Park Hong-keun, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, a déclaré hier que l’investigation policière ne pouvait pas servir d’excuse pour empêcher de faire la lumière sur la vérité, et que les partis de l’opposition mobiliseront leur force pour y parvenir.Son homologue du PPP, Joo Ho-young, a réfuté l’apport bénéfique d’une telle enquête unilatérale, avant d’ajouter qu’elle ne devait pas entraver les activités de la police ni aboutir à un conflit politique.En vertu de la loi, l’entérinement d’une enquête parlementaire nécessite le consentement de la majorité des députés. Le Minjoo occupe plus de la moitié des sièges de l’Hémicycle, mais la composition du comité d’investigation demande encore l’accord de tous les camps politiques. De quoi provoquer un nouveau bras de fer.