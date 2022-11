Le Parlement auditionne le bureau présidentiel sur la bousculade d’Itaewon

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a interrogé, mardi, le bureau présidentiel sur la tragédie d’Itaewon dans le cadre de l’audit parlementaire.La session s'est concentrée sur le système d’information et le protocole de réponse aux catastrophes de Yongsan, alors qu'il a été récemment révélé que le président Yoon Suk-yeol avait reçu le premier rapport sur la bousculade d'Itaewon à 23h01 le 29 octobre, soit environ 40 minutes après la catastrophe meurtrière. 20 minutes plus tard, il a donné ses premières instructions sur ce dossier au ministre de l'Intérieur.Toutefois, Lee Sang-min a été informé de la situation 19 minutes après le chef de l’Etat, et le chef de l'Agence nationale de police, Yoon Hee-keun, quasiment une heure et 15 minutes plus tard.La principale force de l'opposition a alors demandé pourquoi le bureau présidentiel a transmis si tardivement l'ordre de Yoon au poste de police de Yongsan, vers 00h50 le 30 octobre, soit presque deux heures après que le dirigeant ait reçu le premier rapport sur le drame d'Itaewon.