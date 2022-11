Drame d’Itaewon : la police perquisitionne l’hôtel Hamilton soupçonné de construction sans autorisation

Photo : YONHAP News

L'équipe de police chargée de l’enquête sur la bousculade meurtrière d'Itaewon a effectué, aujourd’hui, une descente à l'hôtel Hamilton, situé d'un côté de la ruelle où plus de 150 personnes ont perdu la vie lors du week-end d’Halloween.Le quartier général des enquêtes spéciales de l'Agence nationale de la police a envoyé 14 enquêteurs à trois endroits, dont l'hôtel et la résidence de son directeur général, afin d'obtenir des documents concernant les opérations et les licences de l’établissement.Plus tôt dans la journée, cet organisme a officiellement ouvert une investigation contre le directeur général, soupçonné de construction sans autorisation autour de l'hôtel et d'utilisation illicite de routes à des fins privées.Les enquêteurs devraient vérifier l'importance de l'impact des structures illégales de l'hôtel Hamilton sur les décès en s’appuyant sur une analyse des données saisies et une inspection sur place.