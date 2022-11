Yoon Suk-yeol participe aux sommets de l’Asean et du G20

Photo : YONHAP News

Le président de la République assistera aux sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et du G20. Le premier se tiendra entre le 11 et le 13 novembre à Phnom Penh au Cambodge. Yoon Suk-yeol participera tour à tour, au sommet Corée du Sud-Asean, à celui de l’Aséan+3, c’est-à-dire, Séoul, Pékin et Tokyo, ainsi qu’au sommet de l’Asie de l’Est. A cette occasion il expliquera le plan sud-coréen sur la coopération avec l’Asean et la nouvelle stratégie pour l’Indopacifique.Le conseiller à la sécurité nationale Kim Sung-han a déclaré que ce serait une occasion d’établir la base des politiques étrangères de Yoon pour cette région.Ensuite, le chef de l’Etat sud-coréen s’envolera à Bali en Indonésie pour assister aux réunions du Groupe des vingt, organisées du 15 au 16 novembre. Il prononcera un discours durant la session sur l’alimentation, l’énergie, la sécurité et la santé. Yoon participera également au sommet du B20 où se rassembleront les associations économiques et les industriels des pays membres du G20.Par ailleurs, les rencontres avec ses homologues étrangers en marge de ces événements restent encore incertaines. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, la tenue du rassemblement trilatéral avec Washington et Tokyo et du sommet sud-coréano-américain sont toujours en négociation. Le premier portera principalement sur le dossier nord-coréen alors que dans le second, la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) pourrait être discutée.De plus, rien n’est encore déterminé sur l’entrevue avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Et, le déroulement du tête-à-tête entre les dirigeants sud-coréen et chinois reste aussi peu probable. Le bureau présidentiel a expliqué que Yoon et son homologue Xi Jinping pourraient se croiser dans les salles de réunion.Enfin, les sommets avec les Pays-Bas et l’Espagne sont prévus respectivement les 17 et 18 novembre.