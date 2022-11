Scandale de Daejangdong : le Parquet perquisitionne le bureau de Jeong Jin-sang, secrétaire général adjoint du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le Parquet du district central de Séoul a lancé une perquisition au domicile et au bureau de Jeong Jin-sang, secrétaire général adjoint de Lee Jae-myung, le président du Minjoo, pour corruption et suspecté d’avoir reçu des pots-de-vin. Le siège de la première force de l’opposition a également fait l’objet de descente.L’officiel est soupçonné d’avoir touché une somme d’argent illicite de la part des personnages clé de l’« affaire Daejangdong », scandale de corruption lié au projet immobilier, dont Yoo Dong-gyu, ancien chef de la Société de développement de la ville de Seongnam.Yoo et l'avocat Nam Wook, une autre figure importante, ont témoigné que l’actuel patron du Minjoo a accordé à Jeong 50 millions de wons, ou 36 000 euros en 2014, lors des élections régionales à la suite desquelles il a été réélu maire de Seongnam, et 40 millions de wons, l’équivalent de quasiment 30 000 euros, en 2020.Le « bras droit » de Lee a totalement renié cette inculpation. Quant au Minjoo, il a reproché la démarche du ministère public comme une répression politique, en affirmant que son secrétaire général adjoint avait toujours correctement coopéré à son enquête.