Le missile nord-coréen arrivé au sud de la NLL est un « SA-5 »

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré aujourd’hui que les débris du projectile nord-coréen qui est récemment tombé au sud de la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées, proviennent d'un missile « SA-5 ».Selon un chercheur, l’objet récupéré de deux mètres de long et trois mètres de large correspond à un tiers arrière de l’engin, et une partie des ailes et du réservoir de carburant, entre autres, ont également été retrouvés. Toutes les écritures étaient marquées en russe.« SA-5 » est un missile sol-air inventé par l’ex-URSS dans les années 1960. Mais Pyongyang l’a tiré comme un projectile sol-sol. D’après un responsable du gouvernement, cet engin ne s’envole pas ainsi à moins de cibler une certaine direction. Cela signifie donc que le royaume ermite l’a lancé intentionnellement vers le Sud.Le ministère a déclaré que le tir de ce missile était une provocation voulue, et a dénoncé que cette provocation exacerbait les tensions dans la péninsule coréenne, violant l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Pour rappel, la Corée du Nord a lancé trois missiles balistiques de courte portée le 2 novembre depuis Wonsan dans la province de Gangwon, vers la mer de l’Est séparant les deux Corées et le Japon. Un d’entre eux a franchi la NLL et s’est écrasé 26 km plus loin.