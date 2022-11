Météo : mauvaise concentration de particules fines sur une bonne partie du pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été perturbée aujourd’hui par un brouillard de poussières fines, surtout dans l’ouest du territoire. Les indices annonciateurs d’hier se sont donc confirmés.Ainsi, la région métropolitaine, et les provinces de l’ouest, le Jeolla du Nord et le Chungcheong du Sud, se sont réveillées dans un nuage de pollution. Séoul a enregistré un taux de concentration de particules fines entre deux à trois fois plus élevé que d’habitude.De plus, le ciel dans le nord-ouest, dont celui de la capitale, était nuageux, renforçant ainsi le sentiment d’une vision trouble. Le reste du territoire était ensoleillé.Du côté des températures, pas de grand changement. Séoul est monté jusqu’à 17°C, Daejeon à 18°C, Daegu et Gangneung à 20°C. La maximale, soit 21°C, a été recensée à Busan, à Gwangju et sur l’île méridionale de Jeju.