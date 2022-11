Pyongyang tire un missile balistique vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé aujourd’hui un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est. C’est ce qu’a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les autorités militaires analysent actuellement la nature, la vitesse et l'altitude de l'engin, ainsi que le lieu du lancement et la distance parcourue.Pyongyang a donc procédé à une nouvelle provocation, quatre jours après avoir tiré environ 35 missiles entre le 2 et le 5 novembre lors de l'exercice aérien « Vigilant Storm », mené par Séoul et Washington.La bravade du régime de Kim Jong-un serait une réaction contre l'exercice Taegeuk, un entraînement sud-coréen annuel de simulation informatique, afin de s'entraîner à répondre à la menace nucléaire et balistique de son voisin du Nord. Cette nouvelle démonstration de force tombe également au moment du dépouillement des élections américaines de mi-mandat.