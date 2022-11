Tirs de missiles nord-coréens : Séoul, Washington et Tokyo dénoncent des provocations injustifiables

Photo : YONHAP News

Les représentants nucléaires sud-coréen, japonais et américain ont échangé hier sur les mesures à prendre face aux tirs de missiles balistiques nord-coréens.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Gunn s’est entretenu au téléphone séparément avec Sung Kim, le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord et Takehiro Funakoshi, directeur japonais pour les affaires de l'Asie et de l'Océanie.Les trois négociateurs nucléaires ont condamné fortement le nouveau lancement d'un missile balistique de courte portée effectué hier par le pays communiste, une bravade qui menace la paix de la péninsule et de l'Asie du Nord-est. Ils ont également souligné que ces violations flagrantes des résolutions onusiennes ne pourront jamais être justifiées.Le trio s’est ainsi engagé à se préparer à toute éventualité et à renforcer la coopération trilatérale afin de donner une réponse ferme et coordonnée de la communauté internationale aux démonstrations de force de Pyongyang.