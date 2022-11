Six mois de présidence de Yoon Suk-yeol : les sud-Coréens majoritairement mécontents

Photo : KBS News

Ce jeudi 10 mai, cela fait six mois jour pour jour que Yoon Suk-yeol a officiellement pris ses fonctions. Un semestre après son investiture, quel regard portent ses concitoyens sur leur nouveau président de la République ?D’après un récent baromètre réalisé pour la KBS, son bilan est nettement négatif. Près de deux sud-Coréens sur trois ne lui font pas confiance pour gouverner le pays. Ils reprochent au chef de l’Etat de nommer un nombre trop important de ses proches à des postes clés et d’être incapable de résoudre les problèmes économiques et ceux liés au quotidien du peuple, entre autres. Selon eux, leur nouveau dirigeant ne fait pas suffisamment d’efforts non plus pour favoriser l’union nationale et pour bâtir un compromis avec l’opposition.A l’inverse, pour les sud-Coréens qui se disaient satisfaits par son action (30,1 %), Yoon a bien fait de réagir fermement aux provocations nord-coréennes et d’entretenir un bref échange matinal avec la presse sur le perron du siège présidentiel pour mieux communiquer avec la population.Concernant le tragique accident survenu le 29 octobre lors d'une fête d'Halloween à Itaewon, ils sont 69,6 % à estimer que le gouvernement y a réagi de manière impertinente. Plus de sept sondés sur dix ont insisté sur la nécessité de remplacer les responsables chargés de la sécurité publique. La moitié d’entre eux ont cité le patron de la Police nationale, le ministre de l’Intérieur, voire le Premier ministre.Les interrogés sont aussi 43 % à juger nécessaire l’enquête parlementaire sur ce drame, séparément des investigations policières. En revanche, 18 % déclarent qu’il faudra attendre les résultats de celles-ci avant que l’Assemblée nationale décide de lancer sa propre enquête.Le sondage a été réalisé par l’institut Hankook Research du 6 au 8 novembre. Pour plus de détails, consultez le site web de la KBS.